GF Vip, la nuova edizione si trasferisce a Milano: lavori fissati per l’estate (Di mercoledì 5 aprile 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa e il risultato non si può dire certamente positivo: è stata una stagione ricca di passi falsi e messaggi diseducativi, i quali hanno compromesso gli ascolti, che non a caso, si sono rivelati i più bassi di sempre e ora urge il bisogno di rimediare. Stando agli esperti, gli autori avrebbero in mente una svolta epocale per il programma. Quale? Trasferirlo da Roma a Milano in una nuova abitazione. Grande Fratello Vip: il reality saluta Roma? Da qualche settimana a questa parte è partita l’indiscrezione secondo cui il Grande Fratello Vip tarderà a tornare sul piccolo schermo di Canale 5. Le ragioni sarebbero sostanzialmente due: la volontà di “depurarsi” da questa stagione lughissima e molto discussa, e la costruzione della nuova casa che sorgerà in un’altra ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 aprile 2023) La settimadel Grande Fratello Vip si è conclusa e il risultato non si può dire certamente positivo: è stata una stagione ricca di passi falsi e messaggi diseducativi, i quali hanno compromesso gli ascolti, che non a caso, si sono rivelati i più bassi di sempre e ora urge il bisogno di rimediare. Stando agli esperti, gli autori avrebbero in mente una svolta epocale per il programma. Quale? Trasferirlo da Roma ain unaabitazione. Grande Fratello Vip: il reality saluta Roma? Da qualche settimana a questa parte è partita l’indiscrezione secondo cui il Grande Fratello Vip tarderà a tornare sul piccolo schermo di Canale 5. Le ragioni sarebbero sostanzialmente due: la volontà di “depurarsi” da questa stagione lughissima e molto discussa, e la costruzione dellacasa che sorgerà in un’altra ...

