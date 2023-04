GF Vip, Antonella Fiordelisi avvistata con Antonino Spinalbese: i fan Donnalisi furiosi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una nuova bufera rischia di abbattersi sulla coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. E anche stavolta, come successo spesso nella Casa del Grande Fratello Vip 7, c’entrerebbe Antonino Spinalbese. Una spettatrice presente in trasmissione nel corso della finale, infatti, mentre andava in bagno si è accorta di Antonella e Antonino che ridevano e scherzavano insieme dietro le quinte mostrando grande intimità. Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi beccata con Antonino Spinalbese Antonino Spinalbese, rivale acerrimo di Edoardo Donnamaria nella Casa del GF Vip 7, è sempre stato un grande amico di Antonella Fiordelisi e questo ha ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una nuova bufera rischia di abbattersi sulla coppia formata da Edoardo Donnamaria e. E anche stavolta, come successo spesso nella Casa del Grande Fratello Vip 7, c’entrerebbe. Una spettatrice presente in trasmissione nel corso della finale, infatti, mentre andava in bagno si è accorta diche ridevano e scherzavano insieme dietro le quinte mostrando grande intimità. Grande Fratello Vip 7,beccata con, rivale acerrimo di Edoardo Donnamaria nella Casa del GF Vip 7, è sempre stato un grande amico die questo ha ...

