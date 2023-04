Gf Vip 7, un’ex Vippona spara a zero sulle coppie nate nella Casa: “Il tempo di qualche servizio fotografico e finirà tutto” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si è da poco conclusa la settima edizione del Gf Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A trionfare, nel corso della finalissima andata in onda lo scorso lunedì, è stata la modella triestina Nikita Pelizon, seguita da Oriana Marzoli e Alberto De Pisis. Tra i concorrenti, però, ci sono alcuni che, seppur eliminati, hanno vinto ben altro: l’amore, come ha sottolineato il conduttore. Sono infatti tre le coppie nate durante la settima edizione del reality show. Si tratta di quelle formate da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Note al pubblico, rispettivamente, come Oriele, Donnalisi e Incorvassi: i nomi creati dai cd fandom per sostenere i loro beniamini. C’è chi, però, non le definisce propriamente come coppie ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si è da poco conclusa la settima edizione del Gf Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A trionfare, nel corso della finalissima andata in onda lo scorso lunedì, è stata la modella triestina Nikita Pelizon, seguita da Oriana Marzoli e Alberto De Pisis. Tra i concorrenti, però, ci sono alcuni che, seppur eliminati, hanno vinto ben altro: l’amore, come ha sottolineato il conduttore. Sono infatti tre ledurante la settima edizione del reality show. Si tratta di quelle formate da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, da Edoardo Donnamaria e AntoFiordelisi e da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Note al pubblico, rispettivamente, come Oriele, Donnalisi e Incorvassi: i nomi creati dai cd fandom per sostenere i loro beniamini. C’è chi, però, non le definisce propriamente come...

