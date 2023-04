GF Vip 7 | Oriana Marzoli aggredita dopo la finale | il retroscena che fa discutere

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ora che la settima edizione del Grande Fratello Vip si è ufficialmente chiusa con la vittoria di Nikita Pelizon, emergono idell’ultima puntata. Abbiamo già raccontato che laè stata caratterizzata da momenti di forte tensione, ma adesso spuntano nuovi dettagli che coinvolgono anche. La showgirl venezuelana, non a casa, è statada alcune fans di Antonella Fiordelisi subitola proclamazione della vincitrice. Grande Fratello Vip 7: aggressione in studio La vittoria di Nikita Pelizon è stata supportata anche dai fans di Antonella Fiordelisi, i quali erano stati chiamati a votare per non lasciar vincere. D’altronde, la venezuelana è stata la nemica numero uno della schermitrice e una sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... TAVASSI! Oriana continu… - fanpage : #orianamarzoli torna sui social con #Daniele Dal Moro: i due dopo la puntata del GF VIP si sono mostrati insieme n… - fanpage : Oriana Marzoli dopo la finale del #GFvip ha lasciato gli studi di Cinecittà ed ha trovato un auto ad attenderla: al… - Rosanna52702609 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ritrovano la loro complicità anche fuori dalla Casa (Video) Gli #Oriele dopo la… - infoitcultura : LIVE GFVIP7: LA FINALE! Nikita Pelizon è la vincitrice del Grande Fratello Vip, seconda Oriana Marzoli, terzo Alber… -

Chi non ricorda la frase con la quale Antonino Spinalbese ha fatto piangereMarzoli al Grande fratello" Io voglio di più. Voglio una Ferrari e tu sei una Porsche ". Beh, il settimanale ......Incorvaia (Clizia e Guendalina) hanno organizzato una festa per il loro percorso nella casa del Gfche li ha portati fino alla finale del 3 aprile, sconfitti rispettivamente al televoto da......a parlare di Grande Fratelloe lo fa a una decina di minuti dall'eliminazione di Edoardo Tavassi ('Tavassone' come lo chiama solitamente il conduttore Alfonso Signorini) nella sfida contro...

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aspettato la sua Oriana fuori dalla casa più spiata d’Italia. Dopo la squalifica subita per alcuni atteggiamenti irrispettosi, Daniele Dal Moro non è mai ...Gf Vip, insulti nel fuorionda per Oriana Marzoli: ecco come reagisce Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si abbracciano dietro le quinte del GF Vip Sappiamo che la Casa è composta da diverse ...