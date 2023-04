GF Vip 7, Nikita Pelizon si svela a Chi: “Famiglia, amore e premio vincitore” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo aver vinto la settima edizione del Grande fratello Vip, la bellissima Nikita Pelizon è stata intervistata dal settimanale Chi, dove è tornata ad analizzare il suo percorso all’interno della Casa, soffermandosi sugli intrighi amorosi avuti durante la permanenza nel reality show, sulla gioia di aver potuto rivedere i suoi genitori, suo fratello e sua sorella dopo quasi duecento giorni di lontananza ed infine su cosa farà con i 100.000 euro del premio vincitore che si è guadagnata. Sappiamo che metà della somma dovrà essere donata in beneficenza, ma chi avrà scelto la vincitrice del GF Vip 7? GF Vip 7, Nikita Pelizon parla del suo amore nella Casa Nikita Pelizon ha svelato a Chi quale tipo di persona vorrebbe avere ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo aver vinto la settima edizione del Grande fratello Vip, la bellissimaè stata intervistata dal settimanale Chi, dove è tornata ad analizzare il suo percorso all’interno della Casa, soffermandosi sugli intrighi amorosi avuti durante la permanenza nel reality show, sulla gioia di aver potuto rivedere i suoi genitori, suo fratello e sua sorella dopo quasi duecento giorni di lontananza ed infine su cosa farà con i 100.000 euro delche si è guadagnata. Sappiamo che metà della somma dovrà essere donata in beneficenza, ma chi avrà scelto la vincitrice del GF Vip 7? GF Vip 7,parla del suonella Casahato a Chi quale tipo di persona vorrebbe avere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - fanpage : Stando al nostro sondaggio, il 53% dei lettori ha indicato #NikitaPelizon come vincitrice del #gfvip7 - IsaeChia : #GfVip 7, Luca Onestini rivela se ha sentito Ivana Mrazova e se ritiene possibile un ritorno di fiamma L’ex Vippo… - blogtivvu : Pierpaolo e Soleil commentano la vittoria di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip -