Gf Vip 7 | Luca Onestini rivela se ha sentito Ivana Mrazova e se ritiene possibile un ritorno di fiamma

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Casa Chi e l’ospite della puntata, dopo la finalissima che ha visto trionfare Nikita Pelizon, è statoche in primis ha parlato proprio della vittoria della sue ex compagna di avventura: Non faccio mail tifo contro nessuno, ma sicuramente facevo il tifo per persone che erano più vicine, amici, e non facevo il tifo per lei a me ma ha vinto Nikita, quindi congratulazioni. Io sono troppo buono, continuerò sempre a fare così. Io avevo visto che aveva perso i suoi amici vicini e non volevo vivesse in isolamento. A me è sembrato particolare che sia stata creduta la parte che ha fatto, ma va bene cosi. Il pubblico ha deciso di premiare questo atteggiamento, avete già un copione per la prossima edizione. Poi, sempre in merito a Nikita, ha voluto commentare le ...