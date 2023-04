Gf Vip 7, lo stupore di Edoardo Donnamaria dopo la pubblicazione della canzone scritta per Antonella Fiordelisi: “È possibile che…” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Terminata l’esperienza televisiva al Gf Vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno vivendo appieno la loro storia d’amore. Sebbene tra le mura della Casa di Cinecittà la relazione tra l’influencer e lo speaker radiofonico sia stata piuttosto turbolenta, pare che la quotidianità sia un toccasana per Edoardo e Antonella. I due si mostrano sui social sempre insieme, tra un servizio fotografico e una cena romantica, e sembrano più affiatati che mai. In aggiunta, solo pochi giorni fa Edoardo ha annunciato di aver scritto una canzone per la sua amata. Infatti, Drojette – questo il nome d’arte scelto da Donnamaria – ha già lanciato diversi singoli a partire dal 2021, anno in cui ha debuttato sulla scena musicale. ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Terminata l’esperienza televisiva al Gf Vip 7,stanno vivendo appieno la loro storia d’amore. Sebbene tra le muraCasa di Cinecittà la relazione tra l’influencer e lo speaker radiofonico sia stata piuttosto turbolenta, pare che la quotidianità sia un toccasana per. I due si mostrano sui social sempre insieme, tra un servizio fotografico e una cena romantica, e sembrano più affiatati che mai. In aggiunta, solo pochi giorni faha annunciato di aver scritto unaper la sua amata. Infatti, Drojette – questo il nome d’arte scelto da– ha già lanciato diversi singoli a partire dal 2021, anno in cui ha debuttato sulla scena musicale. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theblondes4 : RT @Alessan2652747: “In poco tempo, 'Il cielo stanotte' ha scalato le classifiche di ITunes, superando anche Annalisa, Mr. Rain e Marco Men… - gaia98826377 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, lo stupore di Edoardo Donnamaria dopo la pubblicazione della canzone scritta per Antonella Fiordelisi: “È possibile… - Alessan2652747 : “In poco tempo, 'Il cielo stanotte' ha scalato le classifiche di ITunes, superando anche Annalisa, Mr. Rain e Marco… - ancorafinita : RT @IsaeChia: #GfVip 7, lo stupore di Edoardo Donnamaria dopo la pubblicazione della canzone scritta per Antonella Fiordelisi: “È possibile… - Domenique36_ : RT @IsaeChia: #GfVip 7, lo stupore di Edoardo Donnamaria dopo la pubblicazione della canzone scritta per Antonella Fiordelisi: “È possibile… -