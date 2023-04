Gf Vip 7, Giulia Salemi svela un retroscena inedito sul suo rapporto con Sonia Bruganelli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Gf Vip 7 ha chiuso i battenti da poco più di 24 ore, ma già si guarda alla prossima edizione e tra i volti che ormai sembrano insostituibili, c’è anche Giulia Salemi. Partita come concorrente, passata attraverso il ruolo di conduttrice del Gf Vip Party e arrivata a vestire i panni di portavoce del web, ora potrebbe ambire al posto di opinionista. Proprio Giulia, attraverso le pagine del settimanale Chi, ha parlato di questa eventualità: Un futuro come opinionista? Il ruolo della “bas*ardina del we” l’ho sentito cucito su di me, perché Twitter ha questo tono cinico, ma divertente, che ho cercato di interpretare con la mia verve. A volte però mi veniva il desiderio – quando Alfonso Signorini mi interpellava – di esprimere il mio parere. L’ho fatto una volta e mi sono scontrata con Sonia Bruganelli. ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Gf Vip 7 ha chiuso i battenti da poco più di 24 ore, ma già si guarda alla prossima edizione e tra i volti che ormai sembrano insostituibili, c’è anche. Partita come concorrente, passata attraverso il ruolo di conduttrice del Gf Vip Party e arrivata a vestire i panni di portavoce del web, ora potrebbe ambire al posto di opinionista. Proprio, attraverso le pagine del settimanale Chi, ha parlato di questa eventualità: Un futuro come opinionista? Il ruolo della “bas*ardina del we” l’ho sentito cucito su di me, perché Twitter ha questo tono cinico, ma divertente, che ho cercato di interpretare con la mia verve. A volte però mi veniva il desiderio – quando Alfonso Signorini mi interpellava – di esprimere il mio parere. L’ho fatto una volta e mi sono scontrata con. ...

