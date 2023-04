GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi vuota il sacco sulla sua assenza alla finale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lo scorso lunedì 3 aprile 2023 è andata in onda l’ultima puntata del GF Vip 7 e sono stati in molti a notare che tra gli eliminati seduti in studio c’erano clamorose assenze. A svelare il motivo è stata Elenoire Ferruzzi che ha voluto chiarire a tutti come stanno le cose e che lei ci sarebbe stata se solo glielo avessero permesso. Ma che cosa è dunque successo? Grande Fratello Vip 2023, la verità di Elenoire Ferruzzi Alle continue richieste per sapere i motivi della sua assenza alla finale, Elenoire Ferruzzi scrive questo: ” Allora visto le continue richieste lo dico qui, io stasera non sarò presente nella finale del Gf Vip “in quanto è stato deciso che tutti i concorrenti eliminati tramite il televoto d’ufficio (io e ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lo scorso lunedì 3 aprile 2023 è andata in onda l’ultima puntata del GF Vip 7 e sono stati in molti a notare che tra gli eliminati seduti in studio c’erano clamorose assenze. A svelare il motivo è statache ha voluto chiarire a tutti come stanno le cose e che lei ci sarebbe stata se solo glielo avessero permesso. Ma che cosa è dunque successo? Grande Fratello Vip 2023, la verità diAlle continue richieste per sapere i motivi della suascrive questo: ” Allora visto le continue richieste lo dico qui, io stasera non sarò presente nelladel Gf Vip “in quanto è stato deciso che tutti i concorrenti eliminati tramite il televoto d’ufficio (io e ...

