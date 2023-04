Gf Vip 7, ecco chi sono i 5 Vipponi che hanno guadagnato più follower durante il reality (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si è conclusa lunedì sera, 3 Aprile, l’edizione di Gf Vip 7, un’edizione che ha sicuramente fatto molto discutere nel bene e nel male. Dalla vicenda di Marco Bellavia, fino ai numerosi richiami dovuti a comportamenti inappropriati che hanno portato alla squalifica di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Tutti i concorrenti sono stati protagonisti assoluti e primi in tendenza su tutti i canali social del reality, primo su tutti Twitter. Qui i fan più accaniti e affezionati al programma hanno avuto modo di commentare anche in diretta live le varie puntate e i vari blocchi televisivi, facendo ottenere uno spazio dedicato proprio ai social che ha visto al suo comando Giulia Salemi. Ormai è un dato di fatto che i social ricoprano gran parte della nostra vita quotidiana e, perché no, anche lavorativa. Ma chi è stato il ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si è conclusa lunedì sera, 3 Aprile, l’edizione di Gf Vip 7, un’edizione che ha sicuramente fatto molto discutere nel bene e nel male. Dalla vicenda di Marco Bellavia, fino ai numerosi richiami dovuti a comportamenti inappropriati cheportato alla squalifica di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Tutti i concorrentistati protagonisti assoluti e primi in tendenza su tutti i canali social del, primo su tutti Twitter. Qui i fan più accaniti e affezionati al programmaavuto modo di commentare anche in diretta live le varie puntate e i vari blocchi televisivi, facendo ottenere uno spazio dedicato proprio ai social che ha visto al suo comando Giulia Salemi. Ormai è un dato di fatto che i social ricoprano gran parte della nostra vita quotidiana e, perché no, anche lavorativa. Ma chi è stato il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Gf Vip, ecco chi sono i finalisti e perché è stato aperto un televoto a sorpresa (VIDEO) - IsaeChia : #GfVip 7, ecco chi sono i 5 Vipponi che hanno guadagnato più follower durante il reality Lunedì sera è andata in o… - 361_magazine : Giaele De Donà riempie i fan di gioia: ecco la foto che ha immortalato “la coppia che tutti sognano” - DamianoSardano : Gf Vip, insulti nel fuorionda per Oriana Marzoli: ecco come reagisce - DamianoSardano : Gf Vip, insulti nel fuorionda per Oriana Marzoli: ecco come reagisce -