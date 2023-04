GF Vip 7, Antonella Fiordelisi spegne Micol Incorvaia: il commento al vetriolo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo la finale del Grande Fratello Vip 7, le due ex concorrenti Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia si sono scontrate a distanza sui social media, provocandosi a vicenda a seguito di una clip mandata in onda durante la puntata che ha scatenato l’ira della schermitrice, prima in studio e poi su Twitter, dove ha scritto un commento al vetriolo rivolto all’ex compagna di reality. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi sbotta per le parole di Micol Incorvaia Durante la puntata finale del Grande Fratello Vip 7, sono finite al televoto Micol Incorvaia e Nikita Pelizon, con la vittoria di quest’ultima, grande amica della schermitrice. Dopo l’eliminazione della bionda, in studio è stata mostrata ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo la finale del Grande Fratello Vip 7, le due ex concorrentisi sono scontrate a distanza sui social media, provocandosi a vicenda a seguito di una clip mandata in onda durante la puntata che ha scatenato l’ira della schermitrice, prima in studio e poi su Twitter, dove ha scritto unalrivolto all’ex compagna di reality. GF Vip 7,sbotta per le parole diDurante la puntata finale del Grande Fratello Vip 7, sono finite al televotoe Nikita Pelizon, con la vittoria di quest’ultima, grande amica della schermitrice. Dopo l’eliminazione della bionda, in studio è stata mostrata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crestani_mery : RT @IsaeChia: #GfVip 7, lo stupore di Edoardo Donnamaria dopo la pubblicazione della canzone scritta per Antonella Fiordelisi: “È possibile… - amati_semplice : RT @IsaeChia: #GfVip 7, lo stupore di Edoardo Donnamaria dopo la pubblicazione della canzone scritta per Antonella Fiordelisi: “È possibile… - lisa83felicidad : RT @IsaeChia: #GfVip 7, lo stupore di Edoardo Donnamaria dopo la pubblicazione della canzone scritta per Antonella Fiordelisi: “È possibile… - Bonniy1234 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, lo stupore di Edoardo Donnamaria dopo la pubblicazione della canzone scritta per Antonella Fiordelisi: “È possibile… - MuciacciaSimona : RT @IsaeChia: #GfVip 7, lo stupore di Edoardo Donnamaria dopo la pubblicazione della canzone scritta per Antonella Fiordelisi: “È possibile… -