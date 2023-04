Gerusalemme, scontri violenti nella moschea di Al Aqsa. 350 arresti (Di mercoledì 5 aprile 2023) - I video mostrano gli agenti israeliani picchiare con i calci dei fucili i musulmani nel luogo sacro. Oltre 350 palestinesi fermati. Contro di loro l'accusa di essere agitatori armati. 7 ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 aprile 2023) - I video mostrano gli agenti israeliani picchiare con i calci dei fucili i musulmani nel luogo sacro. Oltre 350 palestinesi fermati. Contro di loro l'accusa di essere agitatori armati. 7 ...

