Gerusalemme, scontri tra polizia israeliana e palestinesi nella moschea di Al Aqsa - Razzi da Gaza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Leggi Anche Cisgiordania, operazione esercito israeliano a Jenin: 6 palestinesi uccisi Il blitz della polizia israeliana Secondo la polizia israeliana, i manifestanti nella moschea erano in possesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Gerusalemme, polizia israeliana irrompe nella moschea di Al Aqsa: scontri e feriti. Razzi da Gaza verso Israele, Ha… - EmilioBerettaF1 : Israele: scontri alla moschea Al-Aqsa di Gerusalemme. Hamas: 'Crimine senza precedenti' ISRAELE VERGOGNATI...???????????????????????????????? - pinopao : RT @ROBZIK: Notte di tensione in #Israele. Irruzione della polizia israeliana nella moschea di Al Aqsa, dove si erano barricati diversi pal… - fisco24_info : Scontri nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme: Per Israele, 'evacuati agitatori con bastoni e pietre'. Per Hamas,… - D_Gianolla : RT @ROBZIK: Notte di tensione in #Israele. Irruzione della polizia israeliana nella moschea di Al Aqsa, dove si erano barricati diversi pal… -