Gerusalemme | scontri nella moschea di Al - Aqsa

(Di mercoledì 5 aprile 2023) sono scoppiati all'interno della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme nelle prime ore di oggi quando la polizia israeliana e' entrata per espellere degli "agitatori", ha dichiarato, in una mossa ...

Scontri nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme Agenzia ANSA

Nella notte fra martedì e mercoledì ci sono stati alcuni violenti scontri tra palestinesi e forze di polizia israeliane nella moschea di al Aqsa, a Gerusalemme. Secondo la Croce Rossa palestinese sono ...Le nuove violenze arrivano quasi a metà del Ramadan mentre gli ebrei si preparano a celebrare la loro Pasqua, a partire da questa sera Violenti scontri sono scoppiati nella città vecchia di ...