Gerusalemme | raid della polizia israeliana in moschea | scontri impressionanti Video

Roma, 5 apr – Rabbia, fuochi e macerie, oltre l'altissima tensione mai allentata. E' ciò che resta degli impressionanti scontri verificatisi a Gerusalemme, all'interno della moschea Al-Aqsa, tra palestinesi e polizia israeliana. Un'irruzione, quella degli agenti di Tel Aviv, in uno dei luoghi considerati più sacri dagli islamici e che rischia di scatenare una rivolta molta pericolosa. Non a caso Hamas ha bollato l'intervento della polizia israeliana come "un crimine senza precedenti", chiedendo ai palestinesi della Cisgiordania di "andare in massa alla moschea di Al-Aqsa per difenderla". Ancora più dure le parole di Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente palestinese Mahmoud ...

