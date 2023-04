Gerusalemme | polizia israeliana attacca la moschea di Al-Aqsa

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Cresce la tensione adopo che lahato ladi Al-. La tensione è già alta da mesi aest occupata e in Cisgiordania. Ci sono timori di ulteriori violenze mentre convergono importanti feste religiose, il mese di digiuno musulmano del Ramadan e la Pasqua ebraica.: la

Scontri nella notte tra polizia israeliana e decine di fedeli nella moschea di al-Aqsa, in prossimità della Spianata delle Moschee di Gerusalemme. Secondo la polizia il 26enne Mohammed Elasibi si è impadronito a sorpresa della pistola di un agente, ha sparato due colpi verso una gruppo di agenti. La polizia israeliana ha fatto irruzione nella Moschea di Al-Aqsa, nella Città Vecchia di Gerusalemme, all'alba di mercoledì e avrebbe attaccato diversi fedeli palestinesi.

Gerusalemme, scontri tra polizia israeliana e palestinesi nella moschea di Al Aqsa | Razzi da Gaza TGCOM

Cresce la tensione a Gerusalemme dopo che la polizia israeliana ha attaccato la moschea di Al-Aqsa. La tensione è già alta da mesi a Gerusalemme est occupata e in Cisgiordania. Ci sono timori di ...Nella notte fra martedì e mercoledì ci sono stati alcuni violenti scontri tra palestinesi e forze di polizia israeliane nella moschea di al Aqsa, a Gerusalemme. Secondo la Croce Rossa palestinese sono ...