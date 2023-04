Gerusalemme, decine di religiosi ebrei alla Spianata delle Moschee (Di mercoledì 5 aprile 2023) alla vigilia della Pasqua ebraica, decine di religiosi ebrei, scortati dalle forze israeliane, sono entrati nella moschea di Al - Aqsa dopo i violenti scontri avvenuti a Gerusalemme. La polizia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023)vigilia della Pasqua ebraica,di, scortati dalle forze israeliane, sono entrati nella moschea di Al - Aqsa dopo i violenti scontri avvenuti a. La polizia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaolaGigante62 : RT @michelegiorgio2: Gerusalemme. Un centinaio di palestinesi sono rimasti feriti o contusi per le cariche della polizia israeliana nella S… - PaolaGigante62 : RT @michelegiorgio2: VIDEO. GERUSALEMME Una dozzina di palestinesi rimasti feriti e altre decine contusi e intossicati dai lacrimogeni. Pro… - dora66arod : RT @michelegiorgio2: Gerusalemme. Un centinaio di palestinesi sono rimasti feriti o contusi per le cariche della polizia israeliana nella S… - MadamaL41898457 : RT @michelegiorgio2: VIDEO. GERUSALEMME Una dozzina di palestinesi rimasti feriti e altre decine contusi e intossicati dai lacrimogeni. Pro… - MadamaL41898457 : RT @michelegiorgio2: Gerusalemme. Un centinaio di palestinesi sono rimasti feriti o contusi per le cariche della polizia israeliana nella S… -