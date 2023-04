Germania, trovato il corpo di una bambina di dieci anni in una struttura di assistenza. Fermati tre minori tra gli 11 e i 16 anni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo l’omicidio di Luise F., la 12enne uccisa da due sue coetanee il mese scorso, un caso simile torna a turbare la Germania. Il corpo senza vita di una bambina di dieci anni è stato trovato in una struttura di assistenza per l’infazia a Wunsiedel, in Alta Franconia. Come riportano Bild e Rtl, tre minori, due di 11 anni e uno di 16 anni, sono stati Fermati e si trovano in stato custodia. Un portavoce della polizia informa che la bambina è stata trovata morta martedì mattina intorno alle 8:45, ma la notizia è stata diffusa solo il giorno dopo per non ostacolare le indagini. “Solo l’equipe medica di emergenza potrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo l’omicidio di Luise F., la 12enne uccisa da due sue coetanee il mese scorso, un caso simile torna a turbare la. Ilsenza vita di unadiè statoin unadiper l’infazia a Wunsiedel, in Alta Franconia. Come riportano Bild e Rtl, tre, due di 11e uno di 16, sono statie si trovano in stato custodia. Un portavoce della polizia informa che laè stata trovata morta martedì mattina intorno alle 8:45, ma la notizia è stata diffusa solo il giorno dopo per non ostacolare le indagini. “Solo l’equipe medica di emergenza potrà ...

