Gerard Piqué: “minacce di morte dopo la burrascosa separazione da Shakira” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gerard Piqué ha confessato di aver ricevuto minacce di morte da alcuni fan della pop star Shakira, dopo la loro separazione. È stata una confessione sconvolgente quella di Gerard Piqué, campione del mondo già fondatore della neonata King’s League, intervenuto in diretta ospite di Gerard Moreno, noto streamer. Durante la chiacchierata, l’ex capitano del Barcellona ha rivelato ulteriori particolari sulla burrascosa vicenda che riguarda la sua vita privata, tra cui le minacce di morte ricevute sui social dai fan della sua ex-compagna, la pop star Shakira. Nonostante tutto, Piqué ha dichiarato di non essere turbato dalle ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 aprile 2023)ha confessato di aver ricevutodida alcuni fan della pop starla loro. È stata una confessione sconvolgente quella di, campione del mondo già fondatore della neonata King’s League, intervenuto in diretta ospite diMoreno, noto streamer. Durante la chiacchierata, l’ex capitano del Barcellona ha rivelato ulteriori particolari sullavicenda che riguarda la sua vita privata, tra cui lediricevute sui social dai fan della sua ex-compagna, la pop star. Nonostante tutto,ha dichiarato di non essere turbato dalle ...

