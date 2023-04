Gentile | «Lukaku | margini di miglioramento! Se fossi Inzaghi…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Riccardo, presente negli studi di Sky Sport, ha analizzato il momento di Romelu. Secondo il giornalista le prestazioni del belga sono in crescita CRESCITA – Questo il commento di: «? Secondo me, a prescindere dai gol, è giusto guardare l’ultima partita di campionato con la Fiorentina. Una bella partita, con tante occasioni. La prestazione del belga, anche se negli occhi c’è un gol sbagliato incredibile, all’interno di quella partita ho trovato cose buone. Si è mosso bene, ha creato degli spazi e creare occasioni per i compagni. Ad un attaccante si chiedono i gol, è chiaro, però bisogna analizzare i 90?. Non mi è sembrato uno distante ma uno che, considerate le difficoltà e la stagione sfortunata, stia cercando di tornare al massimo. Io se fosse Inzaghi continuerei ad insistere ed ha dei ...