GdS – Inter, Inzaghi esonerato? Da Chivu a De Zerbi, il prossimo allenatore (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-02 14:44:47 L’autorevole GdS: In caso di figuraccia europea a Lisbona la dirigenza potrebbe già cambiare: il tecnico della Primavera è il candidato numero uno come traghettatore, per la prossima stagione circolano diversi nomi di primo piano La decima sconfitta in 28 giornate di campionato, la prospettiva di non entrare tra le prime quattro in campionato e l’incubo di vivere un finale di stagione con gli stessi risultati dell’ultimo mese, portano la dirigenza dell’Inter a riflettere non solo sul futuro, ma anche sul presente di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. La speranza in viale della Liberazione è quella che il tecnico inverta definitivamente la rotta già martedì a Torino, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, ma gli indizi delle ultime settimane sono pessimi e allora, oltre a riflettere sul nome del ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-02 14:44:47 L’autorevole GdS: In caso di figuraccia europea a Lisbona la dirigenza potrebbe già cambiare: il tecnico della Primavera è il candidato numero uno come traghettatore, per la prossima stagione circolano diversi nomi di primo piano La decima sconfitta in 28 giornate di campionato, la prospettiva di non entrare tra le prime quattro in campionato e l’incubo di vivere un finale di stagione con gli stessi risultati dell’ultimo mese, portano la dirigenza dell’a riflettere non solo sul futuro, ma anche sul presente di Simonesulla panchina nerazzurra. La speranza in viale della Liberazione è quella che il tecnico inverta definitivamente la rotta già martedì a Torino, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, ma gli indizi delle ultime settimane sono pessimi e allora, oltre a riflettere sul nome del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : (Gds)'Probabili formazioni Coppa Italia #JuveInter ore 21: Di Maria-Vlahovic per Allegri, Inzaghi lancia Asllani e… - fcin1908it : GdS – Nervosismo, proteste e poca grinta: Inter, così non va. Tocca a Inzaghi - RobertaFazio7 : RT @forumJuventus: (Gds)'Probabili formazioni Coppa Italia #JuveInter ore 21: Di Maria-Vlahovic per Allegri, Inzaghi lancia Asllani e Dzeko… - 19biofa871 : RT @it_inter: De Zerbi scala posizioni nel gradimento dei dirigenti, l'Inter ha incontrato a Miami il proprietario del Brighton per capire… - it_inter : Spese per commissioni agli agenti dei calciatori dal 2015 a oggi, l'Inter è al secondo posto in Serie A: i nerazzur… -