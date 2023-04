Gazzetta – Romelu Lukaku, l’allenatore del Chelsea lo rivuole, cambia il mercato Inter (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-01 10:04:54 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta dello Sport: Potter, allenatore dei Blues, lancia segnali dopo i 7 gol negli ultimi 40 giorni: “In estate avremo una decisione importante da prendere. Su di lui e sul suo futuro con noi” Romelu Lukaku vuole restare all’Inter, ma il Chelsea potrebbe avere altre idee. Per la prima volta Graham Potter, il tecnico dei Blues, ha parlato dell’attaccante belga attualmente in prestito ai nerazzurri e di quanto potrebbe fare comodo ad una squadra che non ha in rosa un vero numero 9 (salvo Aubameyang, finito però ai margini). “Abbiamo una decisione importante da prendere in estate” ha detto Potter. Le frasi — I 7 gol negli ultimi 40 giorni tra ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-01 10:04:54 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dalladello Sport: Potter, allenatore dei Blues, lancia segnali dopo i 7 gol negli ultimi 40 giorni: “In estate avremo una decisione importante da prendere. Su di lui e sul suo futuro con noi”vuole restare all’, ma ilpotrebbe avere altre idee. Per la prima volta Graham Potter, il tecnico dei Blues, ha parlato dell’attaccante belga attualmente in prestito ai nerazzurri e di quanto potrebbe fare comodo ad una squadra che non ha in rosa un vero numero 9 (salvo Aubameyang, finito però ai margini). “Abbiamo una decisione importante da prendere in estate” ha detto Potter. Le frasi — I 7 gol negli ultimi 40 giorni tra ...

Lukaku, cosa dice il regolamento: ecco perché è stato espulso Il rigore al minuto 95, Perin spiazzato, poi quell'esultanza che genera il caos e costa il secondo giallo e l'espulsione a Romelu Lukaku. La scena ormai è parte dell'infinita storia del derby d'Italia. Il centravanti dell'Inter, dopo il gol, si blocca in direzione della curva juventina: un saluto militare con la mano ... L'agenzia di Lukaku: 'Razzismo disgustoso'. Solidarietà dall'Anderlecht e dal Belgio Il rigore, gli insulti razzisti, il cartellino giallo e il caos. È successo di tutto in Juve - Inter e dopo l'espulsione (per doppia ammonizione) di Romelu Lukaku la RocNations, l'agenzia guidata da Jay - Z ce cura gli interessi del centravanti nerazzurro, ha pubblicato sui social un comunicato in cui il suo presidente Michael Yormark condanna gli ... La rissa indegna tra i giocatori di Juventus e Inter in Coppa Italia (VIDEO) La Gazzetta dello Sport ricostruisce l'indegno finale della partita, con la rissa tra i calciatori ... 'Prima di tornare a centrocampo Romelu e Cuadrado entrano a contatto e costringono l'arbitro Massa ... Il rigore al minuto 95, Perin spiazzato, poi quell'esultanza che genera il caos e costa il secondo giallo e l'espulsione aLukaku. La scena ormai è parte dell'infinita storia del derby d'Italia. Il centravanti dell'Inter, dopo il gol, si blocca in direzione della curva juventina: un saluto militare con la mano ...Il rigore, gli insulti razzisti, il cartellino giallo e il caos. È successo di tutto in Juve - Inter e dopo l'espulsione (per doppia ammonizione) diLukaku la RocNations, l'agenzia guidata da Jay - Z ce cura gli interessi del centravanti nerazzurro, ha pubblicato sui social un comunicato in cui il suo presidente Michael Yormark condanna gli ...Ladello Sport ricostruisce l'indegno finale della partita, con la rissa tra i calciatori ... 'Prima di tornare a centrocampoe Cuadrado entrano a contatto e costringono l'arbitro Massa ... Inzaghi: "Romelu è stato frainteso, spero gli tolgano l'ammonizione" La Gazzetta dello Sport Lukaku, cosa dice il regolamento: ecco perché è stato espulso Il rigore al minuto 95, Perin spiazzato, poi quell’esultanza che genera il caos e costa il secondo giallo e l’espulsione a Romelu Lukaku. La scena ormai è parte dell’infinita storia del derby d’Italia ... NEWS – Mazzocchi, Immobile, Pogba, Bonucci, Gonzalez, Arnautovic, Orsolini, Sabiri: le novità Romelu ha segnato un rigore nel recupero ... Charles De Ketelaere spera in una nuova chance e Stefano Pioli ci sta pensando seriamente. Lo svela La Gazzetta dello Sport verso Milan-Empoli di venerdì ... Il rigore al minuto 95, Perin spiazzato, poi quell’esultanza che genera il caos e costa il secondo giallo e l’espulsione a Romelu Lukaku. La scena ormai è parte dell’infinita storia del derby d’Italia ...Romelu ha segnato un rigore nel recupero ... Charles De Ketelaere spera in una nuova chance e Stefano Pioli ci sta pensando seriamente. Lo svela La Gazzetta dello Sport verso Milan-Empoli di venerdì ...