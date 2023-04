Gazzetta – Fifa | tetto alle commissioni dei procuratori E la Figc recepirà

(Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-05 10:40:26 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla: Laieri ha spiegato on line il nuovo regolamento per gli agenti che sarà applicato ai trasferimenti internazionali. Approvato lo scorso dicembre, è valido dal 9 gennaio, ma sarà a pieno regime solo dall’1 ottobre. Così anche l’Italia avrà il tempo di adeguarsi e recepire la normativa. Sia quella relativamodalità di esercizio della professione sia quella che regola lee limita il potere degli agenti. Il tutto al netto della battaglia legale che alcune associazioni dihanno già iniziato di fronte ai tribunali ordinari per stoppare Infantino. NORME — Emilio Garcia Silvero, capo dell’ufficio legale della, ha sottolineato che il nuovo regolamento, il FFAR, ...

Se non avrà i requisiti (agenteprima del 2015 oppure iscritto al registro degli intermediari dall'aprile 2015 al dicembre 2022), dovrà sostenere un esame on line. La prima sessione (20 domande ...Che, come si legge sulladello Sport , dovrà attendere giugno - luglio per sapere cosa deciderà lariguardo al mercato dei club russi. In alternativa si tratta un rinnovo del prestito. ...Da qui la riforma per i compensi degli agenti già varata dallae che diventerà pienamente operativa a ottobre. In mezzo naturalmente c'è stata la stagione del Covid (anno 2020) che aveva ...

Emilio Garcia Silvero, capo dell'ufficio legale della Fifa, ha sottolineato che il nuovo regolamento, il FFAR, "porterà benefici a tutti: procuratori, giocatori, club, allenatori, società e ...