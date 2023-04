Gavillucci (ex arbitro): «Giallo Lukaku non per l’esultanza! Il motivo» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lukaku è stato espulso per somma di ammonizione durante Juventus-Inter. Secondo Claudio Gavillucci il motivo non è da ricondurre alla sua esultanza motivo AMMONIZIONE ? L’ex arbitro Gavillucci, intervenuto su Tmw Radio, prova a spiegare la decisione di Massa durante Juventus-Inter: «Massa ha fatto un’ottima gara, rigore ineccepibile. L’esultanza non può essere provocatoria. È vero che Lukaku esulta così, ma in quel frangente credo che sia stato ammonito per quello che ha provocato poco dopo con Cuadrado. Ha preso le due persone che hanno acceso il confronto e li ha puniti. L’ammonizione ci sta in queste occasioni di capannello e si deve uscire almeno con due ammoniti da questi contesti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023)è stato espulso per somma di ammonizione durante Juventus-Inter. Secondo Claudioilnon è da ricondurre alla sua esultanzaAMMONIZIONE ? L’ex, intervenuto su Tmw Radio, prova a spiegare la decisione di Massa durante Juventus-Inter: «Massa ha fatto un’ottima gara, rigore ineccepibile. L’esultanza non può essere provocatoria. È vero cheesulta così, ma in quel frangente credo che sia stato ammonito per quello che ha provocato poco dopo con Cuadrado. Ha preso le due persone che hanno acceso il confronto e li ha puniti. L’ammonizione ci sta in queste occasioni di capannello e si deve uscire almeno con due ammoniti da questi contesti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

