Galliani: «L’Inter non sta bene ma è ancora in corsa. Dov’è la tragedia?» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gianluca Galliani parla positivamente della stagione delL’Inter. Il figlio del vicepresidente vicario del Monza, ospite nello studio di Sportitalia, dice la sua anche su Juventus-Inter di Coppa Italia. NEGATIVITÀ INFONDATA – Gianluca Galliani esprime il proprio parere sulla stagione delL’Inter e sulla gara disputata in Coppa Italia contro la Juventus. Così ha parlato il figlio del vicepresidente vicario del Monza su Sportitalia: «Inter e Juventus hanno esagerato sul finale. Non sono belle scene (vedi articolo). La partita è andata oltre, probabilmente per degli equivoci e questo è un peccato. Ma la sfida è stata bella, intensa, vera e molto fisica, a me è piaciuta. L’Inter non sta bene ma è ai quarti di Champions League, in semifinale di Coppa Italia e in piena lotta per il secondo ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gianlucaparla positivamente della stagione del. Il figlio del vicepresidente vicario del Monza, ospite nello studio di Sportitalia, dice la sua anche su Juventus-Inter di Coppa Italia. NEGATIVITÀ INFONDATA – Gianlucaesprime il proprio parere sulla stagione dele sulla gara disputata in Coppa Italia contro la Juventus. Così ha parlato il figlio del vicepresidente vicario del Monza su Sportitalia: «Inter e Juventus hanno esagerato sul finale. Non sono belle scene (vedi articolo). La partita è andata oltre, probabilmente per degli equivoci e questo è un peccato. Ma la sfida è stata bella, intensa, vera e molto fisica, a me è piaciuta.non stama è ai quarti di Champions League, in semifinale di Coppa Italia e in piena lotta per il secondo ...

