Gaia Girace messa in imbarazzo dalla produzione de Le Iene per colpa di Natalia Paragoni

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 5 aprile 2023)torna con una nuovissima serie italiana dopo aver vestito i panni di Lila Cerullo e Catedina De Medici: ne parla a Le, ma qualcosa va storto Dopo aver dato vita al personaggio dei libri di Elena Ferrante, la brillante Lila Cerullo,è finalmente tornata sul teleschermo con un prodotto italiano. Dopo la fine della terza serie de L'amica Geniale, sono stati tantissimi i progetti in cui si è cimentata la giovanissima attrice, non solo legati a nuove serie, ma anche al mondo della moda posando per tantissime campagne. Da oggi, 5 aplile, è disponibile sulla piattaforma streaming Disney plus, la prima stagione della serie The Good Mothers che tratta la storia di donne coraggiose che si sono ribellate alla 'ndrangheta., parla del suo ...