Gabriele Gravina nominato vicepresidente della Uefa | “Segnale di fiducia importante”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “Ringrazio Ceferin e i colleghiper questo prestigioso incarico che rappresenta undi, sia a livello personale che per la Federazione”. Lo ha detto il presidenteFedercalcio,, dopo aver ricevuto la nomina da. Membro del Comitato Esecutivo del massimo organismo calcistico europeo dall’aprile 2021, quando aveva ricevuto 53 preferenze su 55 risultando il più votato nella storiaconfederazione, il presidenteFigc è statooggiinsieme alla dirigente gallese Laura McAllister. “In questi ultimi anni, sia in Comitato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : ?? Il Consiglio di Stato dichiara IMPROCEDIBILE il ricorso di Gabriele #Gravina, presidente #Figc, avverso il dispos… - sportface2016 : +++Il presidente della #Figc, Gabriele #Gravina, è stato nominato vicepresidente dell'#Uefa+++ - FBiasin : 'Il presidente Figc, Gabriele #Gravina, è stato nominato vicepresidente dell'#Uefa'. Commenti? - Alex33251919 : RT @Juventus_a_vita: Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è stato nominato vicepresidente dell'Uefa... L'Inter club praticamente ht… - Gio6410 : RT @glmdj: Il presidente della #Figc, Gabriele #Gravina, è stato nominato vicepresidente dell'#Uefa. Il buon lavoro paga sempre! a voi la b… -

Riunione costitutiva del Comitato Esecutivo UEFA Laura McAllister (WAL) e(ITA) sono stati nominati vicepresidenti UEFA in sostituzione di Fernando Gomes (POR) e Sandor Csányi (HUN). ...Il presidente della federcalcioè stato nominato vicepresidente dell'Uefa al termine del comitato esecutivo di oggi, svoltosi dopo la rielezione alla presidenza, per acclamazione, di Aleksander Ceferin . Lo fa ...Il presidente della federcalcioè stato nominato vicepresidente dell'Uefa al termine del comitato esecutivo di oggi, svoltosi dopo la rielezione alla presidenza, per acclamazione, di Aleksander Ceferin. Lo fa sapere ...

Ruolo di rilievo per Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio. Nella conferenza stampa successiva alla sua conferma quale presidente della Uefa, ossia l’Union of European Football Associations, ...Nel corso della conferenza stampa di oggi ha confermato gli altri nomi della direzione, fra cui Gabriele Gravina come vicepresidente e la gallese Laura McAllister eletta per il medesimo ruolo di quest ...