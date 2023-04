Gabriele Gravina eletto vicepresidente dell’UEFA

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il presidente della FIGC,, è stato nominato, al pari della gallese Laura McAllister. La decisione è stata ufficializzata nella giornata di oggi dal presidente della Federcalcio europea Aleksander Ceferin, riper il terzo mandato nel corso del congresso di Lisbona (resterà in carica fino al 2027). Anche l’incarico diavrà L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina questa mattina è tornato a parlare della candidatura dell'Italia all'organizzazione dell'Europeo del 2032. "Ora parte una nuova missione - ha affermato in video collegamento durante ...

