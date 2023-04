Frosinone Vs Ascoli: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Dopo due punti in tre partite, i ciociari sperano di riprendere la loro marcia verso la promozione diretta, mentre i marchigiani si giocano le ultime chances di entrare nei playoff. Frosinone Vs Ascoli si giocherà lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe. Frosinone VS Ascoli: LE probabili formazioni Frosinone(4-3-3): Turati, Sampirisi, Lucioni, Kalaj, Cotali, Rohoden, Boloca, Gelli, Moro, Insigne. All. Grosso Ascoli(3-5-2): Leali, Donati, Botteghin, Simic, Falasco, Collocolo, Buchel, Caligara, Dionisi, Forte, Mendes. All. Breda dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Dopo due punti in tre partite, i ciociari sperano di riprendere la loro marcia verso la promozione diretta, mentre i marchigiani si giocano le ultime chances di entrare nei playoff.Vssi giocherà lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe.VS: LE(4-3-3): Turati, Sampirisi, Lucioni, Kalaj, Cotali, Rohoden, Boloca, Gelli, Moro, Insigne. All. Grosso(3-5-2): Leali, Donati, Botteghin, Simic, Falasco, Collocolo, Buchel, Caligara, Dionisi, Forte, Mendes. All. BredaIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn ...

