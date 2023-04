Froneri, 50 milioni per il gelato Made in Italy (Di mercoledì 5 aprile 2023) FERENTINO (FROSINONE) (ITALPRESS) – Froneri, joint venture del gelato partecipata dalla svizzera Nestlè e dal fondo PAI, scommette sul Made Italy. Inizialmente nata nel 2016 come joint venture tra Nestlè ed il gruppo inglese R&R Ice Cream plc, oggi Froneri International è il secondo produttore di gelati industriali al mondo. In Italia l’azienda ha raccolto un’eredità ed una tradizione d’eccellenza che parte nel laboratorio di Angelo Motta e sfocia nei prestigiosi marchi che l’azienda produce tra Ferentino e Terni: Maxibon, Antica Gelateria del Corso, Coppa del Nonno e La Cremeria, ai quali si aggiunge anche il più innovativo NUII, che con l’utilizzo di ingredienti di qualità selezionati in tutto il mondo ha dato un nuovo volto al mercato dei gelati su stecco. Non è una sorpresa dunque l’orgoglio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 aprile 2023) FERENTINO (FROSINONE) (ITALPRESS) –, joint venture delpartecipata dalla svizzera Nestlè e dal fondo PAI, scommette sul. Inizialmente nata nel 2016 come joint venture tra Nestlè ed il gruppo inglese R&R Ice Cream plc, oggiInternational è il secondo produttore di gelati industriali al mondo. In Italia l’azienda ha raccolto un’eredità ed una tradizione d’eccellenza che parte nel laboratorio di Angelo Motta e sfocia nei prestigiosi marchi che l’azienda produce tra Ferentino e Terni: Maxibon, Antica Gelateria del Corso, Coppa del Nonno e La Cremeria, ai quali si aggiunge anche il più innovativo NUII, che con l’utilizzo di ingredienti di qualità selezionati in tutto il mondo ha dato un nuovo volto al mercato dei gelati su stecco. Non è una sorpresa dunque l’orgoglio ...

