Frank Grillo passa dal MCU al DCU? Le parole dell'attore (e le critiche alla gestione di Crossbones) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sembra che Frank Grillo sia pronto a fare il salto dal MCU al DCU, e nel frattempo ha qualcosa da dire su come è stato gestito il personaggio di Crossbones dai Marvel Studios. Non è un segreto che Frank Grillo non fosse tra le star del MCU che si potessero ritenere soddisfatte del proprio ruolo nel franchise, ma di recente l'attore ha non solo confermato la sua delusione nei confronti della gestione di Crossbones, ma ha anche anticipato il suo debutto nel DCU di James Gunn. L'attore di Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War Frank Grillo non ha mai nascosto il suo essere leggermente frustrato per il modo in cui il suo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sembra chesia pronto a fare il salto dal MCU al, e nel frattempo ha qualcosa da dire su come è stato gestito il personaggio didai Marvel Studios. Non è un segreto chenon fosse tra le star del MCU che si potessero ritenere soddisfatte del proprio ruolo nel franchise, ma di recente l'ha non solo confermato la sua delusione nei confrontidi, ma ha anche anticipato il suo debutto neldi James Gunn. L'di Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil Warnon ha mai nascosto il suo essere leggermente frustrato per il modo in cui il suo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marvelcinemaita : Frank Grillo è rimasto deluso dalla sua esperienza con i Marvel Studios: ‘Ora mi unisco alla DC’ - Frank_Kaly : @MANUELA12614661 @RivistaLaFionda Il Sudafrica dovrebbe essere il paese dei bianchi ?!? Non è stato sufficiente mez… - GianlucaOdinson : Frank Grillo è rimasto deluso da come i Marvel Studios hanno trattato Crossbones | Cinema - - badtasteit : #FrankGrillo ha confermato di essere passato ai DC Studios anche per via della delusione di come è stato trattato C… - UniCineDC : #FrankGrillo, dopo l'esperienza nei #MarvelStudios è entrato nel #DCU di #JamesGunn. Ruolo in vista per… -