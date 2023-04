Francia, “un fallimento” l’incontro tra la premier Borne e i sindacati: sarà un altro giovedì di sciopero (Di mercoledì 5 aprile 2023) È stato “un fallimento” l’atteso incontro fra la premier francese, Elisabeth Borne, e i sindacati che protestano contro la riforma delle pensioni. Parola della leader della Cfdt, Laurent Berger, condivisa da tutte le sigle sindacali francesi, che per giovedì hanno indetto una nuova giornata di sciopero e mobilitazioni, l’undicesima dall’inizio delle proteste. “Ci vediamo domani in strada ovunque”, hanno detto i leader sindacali. All’Arco di trionfo è apparso anche uno striscione di protesta con la scritta “64 è no!“, riferendosi all’età decisa dal governo per il pensionamento. Come ampiamente previsto, la presidente del Consiglio Borne non ne ha voluto sapere della richiesta del fronte degli 8 sindacati, quella – incondizionata – di un puro e semplice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) È stato “un” l’atteso incontro fra lafrancese, Elisabeth, e iche protestano contro la riforma delle pensioni. Parola della leader della Cfdt, Laurent Berger, condivisa da tutte le sigle sindacali francesi, che perhanno indetto una nuova giornata die mobilitazioni, l’undicesima dall’inizio delle proteste. “Ci vediamo domani in strada ovunque”, hanno detto i leader sindacali. All’Arco di trionfo è apparso anche uno striscione di protesta con la scritta “64 è no!“, riferendosi all’età decisa dal governo per il pensionamento. Come ampiamente previsto, la presidente del Consiglionon ne ha voluto sapere della richiesta del fronte degli 8, quella – incondizionata – di un puro e semplice ...

