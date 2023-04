Francesco Totti e Ilary Blasi | lei non vuole non vuole il mantenimento ma la mega-villa all’Eur

(Di mercoledì 5 aprile 2023)non hanno raggiunto un accordo nell’udienza segreta della scorsa settimana per due motivi: figli e casa. Entrambi hanno presentato richiesta di affido congiunto dei tre ragazzi, ma con chi dei due vivranno principalmente Cristian, Chanel e Isabel? Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, la conduttrice non ha chiesto l’assegno di, ma non cede sulla. Lì per il momento vivono la showgirl con i figli Cristian, Chanel e Isabel. L’ex capitano della Roma non avrebbe intenzione di far traslocare i ragazzi, ma pare non gradire particolarmente che con loro si trasferisca anche il nuovo compagno di, Bastian Muller. Il faccia a faccia di venerdì scorso è durato circa quattro ore davanti al giudice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 90sfootball : Ronaldo and Francesco Totti. - OptaPaolo : 7 - Questa è la settima stagione in cui Paulo Dybala ha realizzato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in… - GoalItalia : 'Dai, fai entrare il ragazzino'. Il 28 marzo 1993, 30 anni fa, Francesco @Totti esordiva in Serie A con la maglia… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Continuano i diverbi legali tra Francesco Totti e Ilary Blasi dopo la separazione - ilovegossip5 : RT @repubblica: Ilary Blasi non vuole l'assegno di mantenimento da Francesco Totti: è scontro sulla villa all'Eur e i figli [a cura della r… -

Ilary Blasi non vuole l'assegno di mantenimento da. Nessun bonifico mensile dall'ex capitano della Roma all'ormai ex moglie. È questa l'ultima svolta nel divorzio dell'anno: la conduttrice Mediaset ha impostato la sua linea legale su ...Tra le istanze presentate da Ilary Blasi nell'udienza dello scorso 31 marzo nella causa di separazione danon c'è l'assegno di mantenimento per sé. Non sarebbe questo quindi il motivo per cui la coppia non avrebbe ancora trovato un accordo ripiegando sulla separazione giudiziale, come ...Ilary Blasi non vuole essere mantenuta dall'ex marito. La conduttrice di Mediaset, nella causa di separazione da, non ha chiesto al giudice del Tribunale di Roma i cosiddetti 'alimenti'. Tra le istanze presentate dalla showgirl, nell'udienza presidenziale dello scorso 31 marzo, non rientra ...

Totti-Ilary, la showgirl non vuole il mantenimento. Lo scontro aperto sulla mega-villa all'Eur e l'assegno per i figli Open

Ilary Blasi non vuole l'assegno di mantenimento da Francesco Totti. Nessun bonifico mensile dall'ex capitano della Roma all'ormai ex moglie. È questa l'ultima svolta nel divorzio dell'anno: la ...Nessun assegno di mantenimento per Ilary Blasi: non che Francesco Totti si sia rifiutato di concederlo, ma sarebbe stata la stessa conduttrice de L'Isola dei Famosi a non richiedere gli "alimenti" al ...