I motivi dello scontro sono l'affido dei figli e l'abitazione di famiglia. Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno raggiunto un accordo nell'udienza segreta della scorsa settimana per due motivi: figli e casa. Entrambi hanno presentato richiesta di affido congiunto dei tre ... Ilary Blasi non vuole essere mantenuta dall'ex marito. La conduttrice di Mediaset, nella causa di separazione da Francesco Totti, non ha chiesto al giudice del Tribunale di Roma i cosiddetti "alimenti". Nell'udienza presidenziale dello scorso 31 marzo la show girl non ha chiesto un assegno di mantenimento per sé.

Francesco Totti e Ilary Blasi, lei non vuole gli “alimenti" ma la villa all’Eur TGCOM

Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno raggiunto un accordo nell’udienza segreta della scorsa settimana per due motivi: figli e casa. Entrambi hanno presentato richiesta di affido congiunto dei tre ...Ilary Blasi non vuole l'assegno di mantenimento da Francesco Totti. Nessun bonifico mensile dall'ex capitano della Roma all'ormai ex moglie. È questa l'ultima svolta nel divorzio dell'anno: la ...