Francesco Greco presidente del Consiglio Nazionale Forense | “Al servizio dell' avvocatura”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'avvocato palermitanoè stato eletto oggidelper il quadriennio 2023 – 2026 nel corsoa seduta di insediamento del nuovo Cnf. Succede a Maria Masi, primadonna nella storia'istituzione. “Ringrazio i consiglieri nazionali per la fiducia”, è il primo commento del neo, che aggiunge: “Sono lieto di potermi impegnare ancora aldegli avvocati e, nella difesa dei valori che essa rappresenta per la piena ed effettiva tutela dei diritti e con l'obiettivo di affrontare immediatamente con misure ...

È l'avvocato palermitano Francesco Greco il nuovo presidente del Consiglio nazionale forense: è questo l'esito della seduta di insediamento del nuovo Consiglio nazionale forense (che resterà in carica fino al 2026) che si è ...... Favi (Catania), Paolo Feliziani (Perugia), Antonio Gagliano (Caltanissetta), Antonino Galletti (Roma), Nadia Giacomina Germanà Tascona (Milano), Daniela Giraudo (Torino),

ROMA (ITALPRESS) – L’avvocato palermitano Francesco Greco è stato eletto oggi presidente del Consiglio nazionale forense per il quadriennio 2023 – 2026 nel corso della seduta di insediamento del nuovo ...Segretari sono stati eletti Giovanna Ollà (Foro di Rimini) del distretto di Corte di Appello di Bologna e Donato Di Campli (Foro di Pescara) distretto di Corte di Appello de L'Aquila L'avvocato ...