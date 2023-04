Fotovoltaico Schifani vorrebbe trattenere parte dell’energia elettrica prodotta in Sicilia | ma è «tecnicamente impossibile»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L’energiacon i pannelli fotovoltaici deve rimanere ined essere utilizzata daini, secondo il pensiero espresso dal presidente della regione insulare Renato, che nei giorni scorsi ha minacciato di sospendere le approvazioni di nuovi impianti se non dovesse arrivare un segnale dal governo. Il mio obiettivo è ridurre il caro bollette, ha detto chiaramente. Come? Ottenendo una «quota, seppure non considerevole, di energiainche rimanga inche possa contribuire naturalmente a ridurre il costo della bolletta per tutte le famigliene». Secondo il presidente, «occorrerà la modifica del decreto legislativo del 2003 che prevede che le misure di concambio possano essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Schifani vuole lo stop al fotovoltaico in Sicilia: il plauso di Cuffaro e l’appoggio silenzioso di Lombardo. Ma Fdi… - ultimora_pol : Roberto #Schifani annuncia di sospendere le autorizzazioni per il fotovoltaico nella Regione: 'l'energia non rimane… - ninnitarantino : RT @LaNotiziaTweet: Schifani si sente il Re Sole. E blocca il fotovoltaico in Sicilia. Scontro a muso duro pure col ministro Urso. Rischian… - cristinapasque : RT @serebellardinel: Chi ha votato #Schifani il presidente della Regione #Sicilia, che ha bloccato le autorizzazioni per il fotovoltaico, c… - infoitinterno : Fotovoltaico, Schifani “Non porta ricchezza alla Sicilia” -

M5S all'Ars: "Energia green fondamentale per il futuro, ma occorre salvaguardare pure le nostre terre agricole.venga a riferire in commissione sullo stop al" "Produrre energia pulita con ilin questo momento storico è fondamentale. Occorre spingere per la realizzazione di ...Proprio questa accelerazione ha provocato la reazione di, che però ha sbagliato obiettivo ... Peraltro, la forte riduzione dei prezzi delconsente oggi di realizzare impianti, ...Il mio obiettivo è ridurre il caro bollette, ha detto chiaramente. Come Ottenendo una "quota, seppure non considerevole, di energia prodotta in Sicilia che rimanga in Sicilia che possa ...

Fotovoltaico. Schifani vorrebbe trattenere parte dell'energia elettrica prodotta in Sicilia, ma è «tecnicamente impossibile» Open

Renato Schifani ribadisce il concetto: “bene le rinovabili in Sicilia ma solo con benefici per l’isola”. Per la seconda volta nel giro di 48 ore il presidente della Regione dichiara che non verranno ...... che durano in media 1 o 1,5 anni per il fotovoltaico e circa 5 anni per l'eolico; [ ]ai sensi dell'... si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la ...