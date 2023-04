FOTO – Lukaku contro il razzismo: «La storia si ripete. Spero…» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha pubblicato un post dopo quanto accaduto ieri sera in casa della Juventus. POST – Queste le parole da parte di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, dopo l’episodio di razzismo ieri sera in casa della Juventus. “La storia si ripete.Ci sono passato nel 2019… e di nuovo nel 2023..Spero che la lega faccia davvero delle azioni questa volta perché questa bellissima partita dovrebbe essere goduta da tutti… Grazie per i messaggi solidali Fanc*lo razzismo “. Romelu Lukaku – InstagramFonte: Instagram Romelu Lukaku Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Romelu, attaccante dell’Inter, ha pubblicato un post dopo quanto accaduto ieri sera in casa della Juventus. POST – Queste le parole da parte di Romelu, attaccante dell’Inter, dopo l’episodio diieri sera in casa della Juventus. “Lasi.Ci sono passato nel 2019… e di nuovo nel 2023..Spero che la lega faccia davvero delle azioni questa volta perché questa bellissima partita dovrebbe essere goduta da tutti… Grazie per i messaggi solidali Fanc*lo“. Romelu– InstagramFonte: Instagram RomeluInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

