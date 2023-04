FOTO | Jeff Hardy si è sottoposto ad un intervento chirurgico

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 5 aprile 2023) ll 2022 è stato peruno degli anni piu’ difficili della sua esistenza. Dopo il nuovo arresto per guida in stato d’ebrezza e sequestro della patente per ben 10 anni, attualmente come richiesto anche da Tony Khan è in fase di riabilitazione e le notizie sparse dal fratello Matt sembrano sempre piu’ rassicuranti sul suo conto. E’ statografato con un fan in uno shop poco dopo essersiad unall’occhio destro del quale non si conosce ancora l’entità. LaMet @BRAND while vacationing today. Could not have been more generous and likable. He just had eye surgery, get well soon!#boyz #brothernero @AEW pic.twitter.com/wdAblWdwnb— Ham Daddy (@greatbiscuitman) April 4, 2023