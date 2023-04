FOTO – Il Chelsea a sostegno di Lukaku: «Siamo tutti con te!» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il mondo del calcio si è mosso a sostegno di Lukaku, vittima di beceri cori razzisti nel finale di Juventus-Inter. Non fa eccezione il Chelsea che, attraverso un post pubblicato sui social, sostiene l’attaccante belga sostegno – Anche il Chelsea si schiera al fianco di Romelu Lukaku, bersagliato da deplorevoli cori razzisti da parte di un gruppo di tifosi bianconeri. I “Blues”, con un messaggio pubblicato sui canali social, sostengono l’attaccante belga. Di seguito il messaggio del club inglese: «Siamo tutti con te, Rom!». Fonte: Account Instagram Chelsea Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il mondo del calcio si è mosso adi, vittima di beceri cori razzisti nel finale di Juventus-Inter. Non fa eccezione ilche, attraverso un post pubblicato sui social, sostiene l’attaccante belga– Anche ilsi schiera al fianco di Romelu, bersagliato da deplorevoli cori razzisti da parte di un gruppo di tifosi bianconeri. I “Blues”, con un messaggio pubblicato sui canali social, sostengono l’attaccante belga. Di seguito il messaggio del club inglese: «con te, Rom!». Fonte: Account InstagramInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...

