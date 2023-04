FOTO – Dumfries non ci sta: «No al razzismo! Lega prenda provvedimenti» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Anche Denzel Dumfries si schiera al fianco del compagno e amico Romelu Lukaku dopo i casi di razzismo in occasione di Juventus-Inter, con tanto di clamorosa espulsione dell’attaccante. NO RAZZISMO – Dumfries contro ogni forma di razzismo e discriminazione, si schiera così dalla parte di Romelu Lukaku: «Incredibile quello che è successo ieri sera! NO AL razzismo! La Lega deve prendere provvedimenti contro questa violazione. Dobbiamo essere forti e stare insieme!». Fonte: Instagram Denzel Dumfries Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Anche Denzelsi schiera al fianco del compagno e amico Romelu Lukaku dopo i casi di razzismo in occasione di Juventus-Inter, con tanto di clamorosa espulsione dell’attaccante. NO RAZZISMO –contro ogni forma di razzismo e discriminazione, si schiera così dalla parte di Romelu Lukaku: «Incredibile quello che è successo ieri sera! NO ALLadeve prenderecontro questa violazione. Dobbiamo essere forti e stare insieme!». Fonte: Instagram DenzelInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

