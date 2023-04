FOTO – Cori razzisti a Lukaku (espulso), l’Anderlecht: «Siamo con te!» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Paradossale quanto successo ieri in occasione di Juventus-Inter, con il gol segnato da Romelu Lukaku e l’esultanza per niente polemica ma in risposta ai continui Cori razzisti. La beffa sta nel fatto che l’attaccante belga è stato anche espulso. l’Anderlecht si schiera dalla sua parte. Cori razzisti – l’Anderlecht condanna ogni forma di razzismo e discriminazione, e lo ha fatto a maggior ragione schierandosi dalla parte di Romelu Lukaku, che in passato ha vestito proprio la maglia dei bianco-viola. l’Anderlecht ha così ribadito la vicinanza al giocatore dell’Inter: «Siamo con te Rom!». Tutti con te Rom.#noalrazzismo #notroracism pic.twitter.com/0C3jyLbZzM — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) April 5, ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Paradossale quanto successo ieri in occasione di Juventus-Inter, con il gol segnato da Romelue l’esultanza per niente polemica ma in risposta ai continui. La beffa sta nel fatto che l’attaccante belga è stato anchesi schiera dalla sua parte.condanna ogni forma di razzismo e discriminazione, e lo ha fatto a maggior ragione schierandosi dalla parte di Romelu, che in passato ha vestito proprio la maglia dei bianco-viola.ha così ribadito la vicinanza al giocatore dell’Inter: «con te Rom!». Tutti con te Rom.#noalrazzismo #notroracism pic.twitter.com/0C3jyLbZzM — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) April 5, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : Nella foto: un giocatore espulso per aver reagito ai cori razzisti, penso primo caso in assoluto. #Lukaku #amala… - diegonoisevic : RT @ciropellegrino: Nella foto: un giocatore espulso per aver reagito ai cori razzisti, penso primo caso in assoluto. #Lukaku #amala ???? h… - internewsit : FOTO - Cori razzisti a Lukaku (espulso), l'Anderlecht: «Siamo con te!» - - MassiDL273 : RT @ciropellegrino: Nella foto: un giocatore espulso per aver reagito ai cori razzisti, penso primo caso in assoluto. #Lukaku #amala ???? h… - campione_franco : @raffaelecaru Cioè ci si indigna (giustamente) per i cori razzisti e per la violenza E tu pubblichi questa foto ?????? La faccia come il culo -