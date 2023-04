FOTO – Anche Mbappé al fianco di Lukaku | «Razzismo | non ve lo permetteremo!»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) I casi diin Juventus-Inter dopo il gol di Romelustanno facendo letteralmente il giro del mondo, fino ad arrivarea Kylianche si è ancora una volta esposto su questo tema, schierandosi inevitabilmente dalla parte dell’attaccante belga. CONTRO IL, da sempre contro la lotta al, dopo i brutti episodi in Juventus-Inter con i cori razzisti dei tifosi bianconeri rivolti a Romelu, si è schierato così dalla sua parte: «Nel 2023 è sempre lo stesso problema, ma non ve loTutti contro il». Fonte: Pagina Instagram KylianInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

vediSondaggio YouTrend, intenzioni di voto: stabile FdI, cresce il PD FOTOGALLERY Continua gallery %srimanenti Politica Sondaggi, Termometro Politico: crescono FdI e Pd, calano Lega ...La nostra mappa delle ricariche in autostrada, per pianificare i viaggiin vista della stagione estiva: dove sono , con quante colonnine e quali potenze. Come sempre ...recensioni esu ...Verstappen raggiunti Senna e Schumacher in queste statistiche GuardaGP Australia GP Australia, tra caos e bandiere record: la gara in 15Freddezza e stabilità Parlando a Formule1.nl, ...

Bruce Willis in una foto con Demi Moore, la moglie: Anche a me ... Fanpage.it

«Sì, anche a me piacevano insieme», ha scritto la 44enne ex modella, con tanto di faccina sorridente con i cuoricini, rendendo così la foto assolutamente speciale. In origine lo scatto era stato ...Le prime foto della coppia risalgono al mese di febbraio ... la coppia è molto unita e il modello corteggia moltissimo la sua compagna, esponendosi anche sui social con messaggi e dichiarazioni per ...