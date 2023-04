Forza Silvio I figli | il fratello e la compagna Marta accanto a Berlusconi | grande apprensione nella famiglia e in Forza Italia

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Volti scuri, occhi a terra, i parlamentari azzurri osservano un rigoroso silenzio limitandosi a dire: “Aspettiamo”. Il legame con l’ex premier è forte, per molti di loro lungo una vita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - matteosalvinimi : Forza Silvio, l’Italia ti aspetta! - Capezzone : Forza Silvio @berlusconi ????????????. In questo momento mi auguro che tutti facciano davvero il tifo per lui. E speriam… - Dave50Mackay : RT @GiorgiaMeloni: Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Si… - vitti70 : @boni_castellane Mi dispiace tantissimo, forza Silvio?? -

" è il messaggio postato su Twitter dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. ", l'Italia ti aspetta" il messaggio di auguri che Matteo Salvini rivolge al leader di ...Berlusconi, il dottor Harari: 'La sua situazione di salute Non banale'Berlusconi da ieri mattina è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il ...del leader diItalia ci ......C'è grande apprensione per le condizioni di salute diBerlusconi , da ieri ricoverato e messo subito nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di...

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: “Forza, ti ... IL GIORNO

Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi che, assieme allo zio Paolo e alla compagna, Marta Fascina, ieri si sono precipitati al San Raffaele, lo saranno dopo questo ricovero. Ciò che è successo per ...Secondo ricovero in pochi giorni per Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è da ieri nel reparto di terapia intensiva cardiologica dove ha ricevuto la visita della ...