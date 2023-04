“Forte calo del potere d’acquisto”: i dati Istat sull’ultimo trimestre del 2022. Lieve aumento dei redditi annullato dalla corsa dei prezzi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il reddito è cresciuto Lievemente, ma la corsa dei prezzi ha vanificato qualsiasi aumento del reddito. Emerge dai dati dell’Istat sull’ultimo trimestre del 2022. Secondo l’istituto di statistica il reddito delle famiglie è cresciuto dello 0,8 per cento rispetto al trimestre precedente (luglio-settembre), ma contemporaneamente la crescita dei prezzi al consumo “particolarmente Forte” – si legge – “ha comportato una significativa diminuzione del potere d’acquisto (-3,7%)”. Di conseguenza “la tenuta della spesa per consumi finali (+3% in termini nominali) si è quindi accompagnata ad una marcata flessione del tasso di risparmio”. La propensione al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il reddito è cresciutomente, ma ladeiha vanificato qualsiasidel reddito. Emerge daidell’del. Secondo l’istituto di statistica il reddito delle famiglie è cresciuto dello 0,8 per cento rispetto alprecedente (luglio-settembre), ma contemporaneamente la crescita deial consumo “particolarmente” – si legge – “ha comportato una significativa diminuzione del(-3,7%)”. Di conseguenza “la tenuta della spesa per consumi finali (+3% in termini nominali) si è quindi accompagnata ad una marcata flessione del tasso di risparmio”. La propensione al ...

Istat: propensione al risparmio delle famiglie in calo al 5,3%

La crescita del reddito disponibile delle famiglie (+0,8%), accompagnata da una crescita dei prezzi al consumo particolarmente forte nello stesso trimestre, ha comportato una significativa diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie.

Istat, in forte calo il potere d'acquisto delle famiglie -3,7%

"La crescita del reddito disponibile delle famiglie (+0,8%), accompagnata da una crescita dei prezzi al consumo particolarmente forte nello stesso trimestre, ha comportato una significativa diminuzione del potere d'acquisto."