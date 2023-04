Formia / Hotel Bajamar venduto all’asta: acquistato da “Dlt Viaggi” per poco meno di 3 milioni di euro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Formia – Torna ad avere una proprietà effettiva l’Hotel Bajamar, una delle strutture ricettive più prestigiose e antiche dell’offerta e dell’immagine turistica di Formia. Al terzo tentativo di vendita l’ha spuntata un’agenzia di Viaggi cittadina, la “Dlt Viaggi” che, facendo parte dello stesso gruppo imprenditoriale che ha prelevato di recente la Multisala cinematografica di Formia L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 5 aprile 2023)– Torna ad avere una proprietà effettiva l’, una delle strutture ricettive più prestigiose e antiche dell’offerta e dell’immagine turistica di. Al terzo tentativo di vendita l’ha spuntata un’agenzia dicittadina, la “Dlt” che, facendo parte dello stesso gruppo imprenditoriale che ha prelevato di recente la Multisala cinematografica diL'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Formia / Hotel Bajamar venduto all’asta: acquistato da “Dlt Viaggi” per poco meno di 3 milioni di euro - infotemporeale : Formia / Dopo l’ordinanza di chiusura lunedì riapre l’Hotel Bajamar a Santo Janni - 0Nadde : @DSantanche I lettini al twiga costano sempre quanto una settimana di hotel a Formia? Tanto per capire a che ti riferisci per accessibilità -