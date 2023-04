Formia / Aggredì la moglie: condannato per lesioni, assolto per maltrattamenti in famiglia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Formia – assolto per il reato di maltrattamenti in famiglia, condannato a sei mesi invece per l’accusa di lesioni. Con questa diversificata sentenza il collegio penale del Tribunale di Cassino – presidente Tania Tavolieri, a latere Martina Di Fonzio e Antonio Falchi Delitala – ha posto fine nello stesso dibattimento al giudizio immediato chiesto dalla L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 5 aprile 2023)per il reato diina sei mesi invece per l’accusa di. Con questa diversificata sentenza il collegio penale del Tribunale di Cassino – presidente Tania Tavolieri, a latere Martina Di Fonzio e Antonio Falchi Delitala – ha posto fine nello stesso dibattimento al giudizio immediato chiesto dalla L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Formia / Aggredì la moglie: condannato per lesioni, assolto per maltrattamenti in famiglia -