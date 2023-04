Formazioni ufficiali Barcellona-Real Madrid | Copa del Rey 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ledi, sfida valida per la semifinale di ritorno didel Rey. Al Camp Nou ci si gioca l’accesso in finale e si riparte dall’1-0 in favore dei blaugrana nella partita d’andata giocata al Bernabeu e decisa dall’autorete di Militao. Xavi deve fare conti con alcune assenze pesante: De Jong, Pedri e Dembélé sono infatti indisponibili. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 5 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.