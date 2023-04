Forgione | “De Laurentiis | Thatcher è un falso mito | non risolse il problema hooligans”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Agostinodice ad Aurelio Deche laè unperché nonil“La violenza negli stadi italiani è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la legge dellaper applicarla in Italia, avremo sempre questi problemi”: più volte Aurelio Dechiama in causa laper fermare ilrelativo agli ultras. Il giornalista e blogger napoletano, Angelo, ha ripercosso la vicenda, smentendo il presidente azzurro: “Aurelio Delo ripete da anni, e fa benissimo, ma, circa il cosiddetto “modello inglese”, commette anche lui, come tanti, un errore a ...

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Angelo Forgione, scrittore e giornalista: "De Laurentiis vuole portare avanti questa battaglia, non so dove arriviamo con questa escalation. Più si va avanti, più il Napoli diventa forte, più la situazione..."

