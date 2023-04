Fondirigenti presenta il catalogo delle esperienze formative di eccellenza per il 2022

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos/Labitalia) - In totale 2.368 piani approvati e finanziati per oltre 27,3 milioni di euro, che hanno coinvolto 2.745 imprese italiane in quasi 290mila ore di formazione per 12.214 dirigenti: numeri in crescita, nel, per, il fondo interprofessionale più grande d'Italia per il finanziamento della formazione continua dei dirigenti, promosso da Confindustria e Federmanager, che ha elaborato i dati a consuntivo dell'attività formativa finanziata tramite Conto formazione e avvisi nell'anno appena concluso. La maggior parte dei piani ha interessato le grandi imprese, ben 1.503, che hanno assorbito oltre 19,7 milioni di euro di finanziamenti, prevalentemente grazie al Conto formazione. Seguono le medie imprese, con 653 piani per quasi 5,5 milioni, e le piccole, con 212 piani per poco più di 2,1 milioni, in larga misura ...