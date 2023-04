Fondi / Pubblicato il regolamento per la definizione delle controversie tributarie pendenti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Fondi – Come anticipato nel corso del Consiglio comunale dello scorso 24 marzo 2023, è stato Pubblicato sul sito del Comune di Fondi il nuovo regolamento per la definizione delle controversie tributarie pendenti. Un testo, come spiegato dal vice sindaco Vincenzo Carnevale durante la Pubblica Assise, che offre un vantaggio ai contribuenti con un contenzioso L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 5 aprile 2023)– Come anticipato nel corso del Consiglio comunale dello scorso 24 marzo 2023, è statosul sito del Comune diil nuovoper la. Un testo, come spiegato dal vice sindaco Vincenzo Carnevale durante la Pubblica Assise, che offre un vantaggio ai contribuenti con un contenzioso L'articolo Temporeale Quotidiano.

